Скільки території заміновано через війну рф проти України - відповідь Міноборони
Київ • УНН
Через вторгнення рф 128 тис. км² суші та 14 тис. км² акваторії України забруднено вибухонебезпечними предметами. Це впливає на безпеку 6 млн українців та економічний розвиток постраждалих регіонів.
В Україні через широкомасштабного вторгнення росії 128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії забруднено вибухонебезпечними предметами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міноборони.
128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії України забруднено вибухонебезпечними предметами. Це наслідок широкомасштабного вторгнення росії, який має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення, сільського господарства, промисловості та соціально-економічне зростання в постраждалих регіонах
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"Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців", - заявив начальник Головного управління протимінної діяльності МО України Руслан Берегуля.
Він презентував поточну ситуацію, досягнення та окреслив найближчі кроки для покращення ефективності заходів у сфері гуманітарного розмінування в Україні.
Також Берегуля подякував міжнародним партнерам України за підтримку і допомогу.
"Завдяки спільним зусиллям ми метр за метром звільнимо нашу землю від вибухонебезпечних предметів, створимо потужні інструменти для реалізації гуманітарних цілей протимінної діяльності", - сказав він.
Така співпраця у регіонах, що постраждали від дій агресора, як вказано, дозволить створити безпечне середовище, повернути тимчасово переміщених осіб, відновити економічний розвиток.
Доповнення
У травні минулого року повідомлялося, що близько 174 тисяч кв. км в Україні потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами.