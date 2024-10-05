Сколько территории заминировано из-за войны рф против Украины - ответ Минобороны
Киев • УНН
Из-за вторжения рф 128 тыс. км² суши и 14 тыс. км² акватории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Это влияет на безопасность 6 млн украинцев и экономическое развитие пострадавших регионов.
В Украине из-за широкомасштабного вторжения россии 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории загрязнены взрывоопасными предметами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минобороны.
128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Это следствие широкомасштабного вторжения России, которое имеет существенное влияние на безопасность гражданского населения, сельского хозяйства, промышленности и социально-экономический рост в пострадавших регионах
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"Эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн украинцев", - заявил начальник Главного управления противоминной деятельности МО Украины Руслан Берегуля.
Он представил текущую ситуацию, достижения и очертил ближайшие шаги для улучшения эффективности мероприятий в сфере гуманитарного разминирования в Украине.
Также Берегуля поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку и помощь.
"Благодаря совместным усилиям мы метр за метром освободим нашу землю от взрывоопасных предметов, создадим мощные инструменты для реализации гуманитарных целей противоминной деятельности", - сказал он.
Такое сотрудничество в регионах, пострадавших от действий агрессора, как указано, позволит создать безопасную среду, вернуть временно перемещенных лиц, восстановить экономическое развитие.
Дополнение
В мае прошлого года сообщалось, что около 174 тысяч кв. км в Украине потенциально загрязнено взрывоопасными предметами.