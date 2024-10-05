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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сколько территории заминировано из-за войны рф против Украины - ответ Минобороны

Сколько территории заминировано из-за войны рф против Украины - ответ Минобороны

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 07:54  •  5029 просмотра

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Из-за вторжения рф 128 тыс. км² суши и 14 тыс. км² акватории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Это влияет на безопасность 6 млн украинцев и экономическое развитие пострадавших регионов.

В Украине из-за широкомасштабного вторжения россии 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории загрязнены взрывоопасными предметами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минобороны.

128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Это следствие широкомасштабного вторжения России, которое имеет существенное влияние на безопасность гражданского населения, сельского хозяйства, промышленности и социально-экономический рост в пострадавших регионах

- сообщили в Минобороны

Коалиция по разминированию выделяет 22 миллиона евро на военную технику для Украины2 октября 2024, 10:36 • 12348 просмотров

"Эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн украинцев", - заявил начальник Главного управления противоминной деятельности МО Украины Руслан Берегуля.

Он представил текущую ситуацию, достижения и очертил ближайшие шаги для улучшения эффективности мероприятий в сфере гуманитарного разминирования в Украине.

Также Берегуля поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку и помощь.

"Благодаря совместным усилиям мы метр за метром освободим нашу землю от взрывоопасных предметов, создадим мощные инструменты для реализации гуманитарных целей противоминной деятельности", - сказал он.

Такое сотрудничество в регионах, пострадавших от действий агрессора, как указано, позволит создать безопасную среду, вернуть временно перемещенных лиц, восстановить экономическое развитие.

Дополнение

В мае прошлого года сообщалось, что около 174 тысяч кв. км в Украине потенциально загрязнено взрывоопасными предметами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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