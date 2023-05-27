Близько 174 тисяч кв. км в Україні потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В Україні близько 174 тисяч кв. км територій, включно з морськими акваторіями, вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами внаслідок російсько-української війни. Про це інформує УНН, посилаючись на Міністерство оборони України в Telegram.
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"Приблизно 174 тисяч кв. км українських територій, включно з морськими акваторіями, вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами внаслідок широкомасштабного вторгнення рф", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Міноборони зауважило, що потенційно забрудненими вважаються всі території, на яких велись або ведуться активні бойові дії, які перебувають в тимчасовій окупації та території, що зазнали авіаційних і ракетних ударів.
Зазначається, що площа деокупованих територій, на яких проводиться обстеження, складає 45 тисяч кв. км, з яких 17 тисяч кв. км - землі сільськогосподарського призначення.
Нагадаємо
Старший офіцер відділу підтримки адміністрації державної спеціальної служби транспорту МО України Михайло Конопельнюк повідомив, що перевірки на забруднення мінами потребує 14 тисяч квадратних кілометрів моря.