Міноборони: перевірки на забруднення мінами потребує 14 тис. квадратних кілометрів моря
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В Україні потребує обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів площа у понад 174 тисячі квадратних кілометрів, з яких 14 тисяч - це морські акваторії. Про це повідомив старший офіцер відділу підтримки адміністрації державної спеціальної служби транспорту МО України Михайло Конопельнюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Через російську агресію територія України зазнала найбільшого забруднення вибухонебезпечними предметами серед країн світу. Наразі обстеження потребує площа понад 174 тисячі квадратних кілометрів, з яких 14 тисяч - це морські акваторії. Це близько третини нашої держави", - розповів Конопельнюк.
Доповнення
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