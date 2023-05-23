Минобороны: проверки на загрязнение минами требует 14 тыс. квадратных километров моря

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«Из-за российской агрессии территория Украины подверглась наибольшему загрязнению взрывоопасными предметами среди стран мира. Сейчас в обследовании нуждается площадь более 174 тысяч квадратных километров, из которых 14 тысяч - это морские акватории. Это около трети нашего государства», - рассказал Конопельнюк.

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На правобережной Херсонщине заминировано около 500 тыс гектаров земель – на их разминирование уйдет 10 лет.