Минобороны: проверки на загрязнение минами требует 14 тыс. квадратных километров моря
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украине требует обследования на наличие взрывоопасных предметов площадь более 174 тысяч квадратных километров, из которых 14 тысяч - это морские акватории. Об этом сообщил старший офицер отдела поддержки администрации государственной специальной службы транспорта МО Украины Михаил Конопельнюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Из-за российской агрессии территория Украины подверглась наибольшему загрязнению взрывоопасными предметами среди стран мира. Сейчас в обследовании нуждается площадь более 174 тысяч квадратных километров, из которых 14 тысяч - это морские акватории. Это около трети нашего государства», - рассказал Конопельнюк.
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