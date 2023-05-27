Около 174 тысяч кв. км в Украине потенциально загрязнено взрывоопасными предметами - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Украине около 174 тысяч кв. км территорий, включая морские акватории, считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами в результате российско-украинской войны. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Министерство обороны Украины в Telegram.
Цитата
"Примерно 174 тысяч кв. км украинских территорий, включая морские акватории, считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами в результате широкомасштабного вторжения рф", - говорится в сообщении.
Детали
Минобороны отметило, что потенциально загрязненными считаются все территории, на которых велись или ведутся активные боевые действия, которые находятся во временной оккупации и территории, подвергшиеся авиационным и ракетным ударам.
Сообщается, что площадь деоккупированных территорий, на которых проводится обследование, составляет 45 тысяч кв. км, из которых 17 тысяч кв. км - земли сельскохозяйственного назначения.
Напомним
Старший офицер отдела поддержки администрации государственной специальной службы транспорта МО Украины Михаил Конопельнюк сообщил, что проверки на загрязнение минами требует 14 тысяч квадратных километров моря.