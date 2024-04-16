В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

Еще три самолета F-16 военно-воздушных сил Нидерландов прибудут в Европейский центр подготовки пилотов F-16, который расположен в Румынии. Об этом сообщило министерство обороны Румынии, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в среду, 17 апреля министр обороны Румынии Ангел Тилвар проведет двустороннюю встречу со своей коллегой из Нидерландов Кайсой Оллонгрен, на 86-й авиабазе "Лейтенант авиации Георге Мочорнице" в городе Борча.

"Это событие связано с прибытием еще трех самолетов F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов, которые будут предоставлены в распоряжение Европейского учебного центра F-16 в рамках программ подготовки пилотов для эксплуатации истребителей этого типа", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Добавим

В марте президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил обучение украинских военных на самолетах F-16 на военной базе в стране.

Дополнение

11 апреля спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что в Дании и США украинские пилоты находятся на завершающих этапах обучения для управления истребителями F-16.

В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16.

The New York Times сообщал, что к лету этого года 12 украинских пилотов будут готовы летать на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено только шесть F-16 из примерно 45 истребителей.