В Румынии прокомментировали возможную передачу Украине дополнительного Patriot

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна будет поддерживать Украину, в частности в военной сфере, но вопрос о передаче системы Patriot пока не обсуждался. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Румыния имеет с США соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов США на семь систем противовоздушной обороны Patriot. Четыре из них она получила - но одну передала Украине. Следующие три системы Румыния начнет получать только с 2027 года.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над получением десяти систем Patriot, которые будут проданы Соединенными Штатами. Германия подтвердила предоставление двух систем, Норвегия - одной.