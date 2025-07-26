В Румынии прокомментировали возможную передачу Украине дополнительного Patriot
Киев • УНН
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что вопрос передачи системы Patriot Украине пока не обсуждался, хотя страна продолжит военную поддержку. Румыния имеет соглашение на семь систем Patriot с США, четыре из которых получила, одну передала Украине, а следующие три ожидает с 2027 года.
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна будет поддерживать Украину, в частности в военной сфере, но вопрос о передаче системы Patriot пока не обсуждался. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.
Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался
Румыния имеет с США соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов США на семь систем противовоздушной обороны Patriot. Четыре из них она получила - но одну передала Украине. Следующие три системы Румыния начнет получать только с 2027 года.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над получением десяти систем Patriot, которые будут проданы Соединенными Штатами. Германия подтвердила предоставление двух систем, Норвегия - одной.