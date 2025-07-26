У Румунії прокоментували можливу передачу Україні додаткового Patriot

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна буде підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, але питання про передання системи Patriot поки що не обговорювалося. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

Що стосується підтримки Румунії для України, вона буде продовжуватися, зокрема у військовій сфері, але питання про систему Patriot поки що не обговорювалося