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У Румунії прокоментували можливу передачу Україні додаткового Patriot

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що питання передачі системи Patriot Україні поки не обговорювалося, хоча країна продовжить військову підтримку. Румунія має угоду на сім систем Patriot зі США, чотири з яких отримала, одну передала Україні, а наступні три очікує з 2027 року.

У Румунії прокоментували можливу передачу Україні додаткового Patriot

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна буде підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, але питання про передання системи Patriot поки що не обговорювалося. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

Що стосується підтримки Румунії для України, вона буде продовжуватися, зокрема у військовій сфері, але питання про систему Patriot поки що не обговорювалося

- сказав він у відповідь на питання журналістів.

Румунія має із США угоду на суму в понад 3,9 мільярда доларів США на сім систем протиповітряної оборони Patriot. Чотири з них вона отримала - але одну передала Україні. Наступні три системи Румунія почне отримувати аж з 2027 року.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням десяти систем Patriot, які будуть продані Сполученими Штатами. Німеччина підтвердила надання двох систем, Норвегія - однієї.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
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Німеччина
Румунія
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