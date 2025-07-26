У Румунії прокоментували можливу передачу Україні додаткового Patriot
Київ • УНН
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що питання передачі системи Patriot Україні поки не обговорювалося, хоча країна продовжить військову підтримку. Румунія має угоду на сім систем Patriot зі США, чотири з яких отримала, одну передала Україні, а наступні три очікує з 2027 року.
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна буде підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, але питання про передання системи Patriot поки що не обговорювалося. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.
Що стосується підтримки Румунії для України, вона буде продовжуватися, зокрема у військовій сфері, але питання про систему Patriot поки що не обговорювалося
Румунія має із США угоду на суму в понад 3,9 мільярда доларів США на сім систем протиповітряної оборони Patriot. Чотири з них вона отримала - але одну передала Україні. Наступні три системи Румунія почне отримувати аж з 2027 року.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням десяти систем Patriot, які будуть продані Сполученими Штатами. Німеччина підтвердила надання двох систем, Норвегія - однієї.