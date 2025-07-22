В Румынии открыли летнюю школу для украинских детей

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
08:08 • 17756 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
07:27 • 47136 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
06:19 • 78969 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Эксклюзив
06:15 • 43271 просмотра
Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
22 июля, 05:56 • 51086 просмотра
Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО
Эксклюзив
22 июля, 05:30 • 33436 просмотра
Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист
21 июля, 17:47 • 45014 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 141684 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 14:45 • 65316 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 94488 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.3м/с
48%
743мм
Популярные новости
Иран заявляет о готовности к ядерным переговорам с США, но есть условие22 июля, 02:11 • 50376 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса06:46 • 54877 просмотра
Дроны атаковали нефтехимический гигант в самарской области рф: видео и все детали07:00 • 23692 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых07:18 • 50958 просмотра
Иран накануне европейских переговоров заявил, что не прекратит обогащение урана07:38 • 27545 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации10:46 • 15319 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых07:18 • 51626 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса06:46 • 55531 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов06:19 • 78957 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 115319 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
Рустем Умеров
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 143062 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 236759 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 251256 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 246822 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 245867 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Шахед-136
Truth Social
Серия Airbus A320

В Румынии открыли летнюю школу для украинских детей

Киев • УНН

 • 998 просмотра

В Балковцах Сучавского уезда Румынии состоялось открытие 8-й Летней школы для украинских детей, которая второй год подряд имеет международный характер благодаря присутствию учеников из Черновцов. Мероприятие, организованное в партнерстве с местными и украинскими учреждениями, посвящено развитию языковых навыков и стимулированию творчества более 100 учеников.

В Румынии открыли летнюю школу для украинских детей

В Балковцах Сучавского уезда Румынии состоялось открытие 8-й Летней школы для украинских детей. Мероприятие, посвященное развитию языковых навыков на родном украинском языке и стимулированию творчества украинских детей, второй год подряд имеет международный характер благодаря присутствию учеников из Черновцов. Об этом сообщает Союз украинцев Румынии, пишет УНН.

Детали

В открытии по приглашению председателя Сучавского филиала Союза украинцев Румынии (СУР), школьного инспектора Ильи Саучука принял участие председатель СУР Николай-Мирослав Петрецкий.

Нынешнее мероприятие, в котором принимают участие более 100 учеников, организовано в партнерстве с Сучавским уездным советом, Сучавским школьным инспекторатом, Черновицким районным советом, Педагогическим профессиональным колледжем ЧНУ им. Ю. Федьковича, Балковецкой восьмилетней школой и Балковецким поселковым советом.

В своей вступительной речи Николай-Мирослав Петрецкий подчеркнул важность этой летней школы в процессе обучения молодежи, выразив убеждение, что инвестирование в молодежь – это инвестиция в собственное будущее общины. Он подтвердил, что СУР остается постоянным партнером мероприятия, всегда поддерживая образование как молодых украинцев из Румынии, так и из Украины.

В то же время Николай-Мирослав Петрецкий отметил, что уже восьмой год подряд украинский населенный пункт Балковцы летом становится настоящим центром образования на украинском языке, объединяя молодых людей из Румынии и Украины, а также преданных своему делу учителей.

Председатель СУР также выразил радость по поводу многочисленного присутствия молодых украинцев, одетых в традиционные костюмы, которые тем самым пропагандируют украинские народные наряды и придают красоту и уникальность мероприятию.

По этому случаю Николай-Мирослав Петрецкий повторил твердое обязательство поддерживать образование на украинском языке, как от имени Союза украинцев Румынии, так и на парламентском уровне, выразив свою благодарность за плодотворное сотрудничество с партнерскими учреждениями, в частности церковью, школой и уездной администрацией.

Только в тесном сотрудничестве мы сможем построить более процветающее будущее для нашей молодежи, а она, в свою очередь, может внести свой вклад в формирование лучшего общества

- подчеркнул председатель СУР.

Он также подчеркнул важность этого мероприятия в контексте сохранения и увековечения украинского языка, культуры, традиций и обычаев, которые объединяют и определяют элементы общины. В то же время председатель СУР отметил важную роль поддержки, которую оказывает Румынское государство и институциональные партнеры, в сохранении идентичности и ценностей украинской общины.

В Британии открылась школа, которая помогает детям-беженцам из Украины сохранять родной язык и идентичность19.07.25, 17:23 • 3963 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоНаши за границейОбразование
Румыния
Черновцы
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9