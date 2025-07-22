В Румынии открыли летнюю школу для украинских детей
Киев • УНН
В Балковцах Сучавского уезда Румынии состоялось открытие 8-й Летней школы для украинских детей, которая второй год подряд имеет международный характер благодаря присутствию учеников из Черновцов. Мероприятие, организованное в партнерстве с местными и украинскими учреждениями, посвящено развитию языковых навыков и стимулированию творчества более 100 учеников.
В Балковцах Сучавского уезда Румынии состоялось открытие 8-й Летней школы для украинских детей. Мероприятие, посвященное развитию языковых навыков на родном украинском языке и стимулированию творчества украинских детей, второй год подряд имеет международный характер благодаря присутствию учеников из Черновцов. Об этом сообщает Союз украинцев Румынии, пишет УНН.
Детали
В открытии по приглашению председателя Сучавского филиала Союза украинцев Румынии (СУР), школьного инспектора Ильи Саучука принял участие председатель СУР Николай-Мирослав Петрецкий.
Нынешнее мероприятие, в котором принимают участие более 100 учеников, организовано в партнерстве с Сучавским уездным советом, Сучавским школьным инспекторатом, Черновицким районным советом, Педагогическим профессиональным колледжем ЧНУ им. Ю. Федьковича, Балковецкой восьмилетней школой и Балковецким поселковым советом.
В своей вступительной речи Николай-Мирослав Петрецкий подчеркнул важность этой летней школы в процессе обучения молодежи, выразив убеждение, что инвестирование в молодежь – это инвестиция в собственное будущее общины. Он подтвердил, что СУР остается постоянным партнером мероприятия, всегда поддерживая образование как молодых украинцев из Румынии, так и из Украины.
В то же время Николай-Мирослав Петрецкий отметил, что уже восьмой год подряд украинский населенный пункт Балковцы летом становится настоящим центром образования на украинском языке, объединяя молодых людей из Румынии и Украины, а также преданных своему делу учителей.
Председатель СУР также выразил радость по поводу многочисленного присутствия молодых украинцев, одетых в традиционные костюмы, которые тем самым пропагандируют украинские народные наряды и придают красоту и уникальность мероприятию.
По этому случаю Николай-Мирослав Петрецкий повторил твердое обязательство поддерживать образование на украинском языке, как от имени Союза украинцев Румынии, так и на парламентском уровне, выразив свою благодарность за плодотворное сотрудничество с партнерскими учреждениями, в частности церковью, школой и уездной администрацией.
Только в тесном сотрудничестве мы сможем построить более процветающее будущее для нашей молодежи, а она, в свою очередь, может внести свой вклад в формирование лучшего общества
Он также подчеркнул важность этого мероприятия в контексте сохранения и увековечения украинского языка, культуры, традиций и обычаев, которые объединяют и определяют элементы общины. В то же время председатель СУР отметил важную роль поддержки, которую оказывает Румынское государство и институциональные партнеры, в сохранении идентичности и ценностей украинской общины.
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