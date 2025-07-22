У Румунії відкрили літню школу для українських дітей

У Балківцях Сучавського повіту Румунії відбулося відкриття 8-ї Літньої школи для українських дітей. Захід, присвячений розвитку мовних навичок з рідної української мови та стимулюванню творчості українських дітей, другий рік поспіль має міжнародний характер завдяки присутності учнів з Чернівців. Про це повідомляє Союз українців Румунії, пише УНН.

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Участь у відкритті на запрошення голови Сучавської філії Союзу українців Румунії (СУР), шкільного інспектора Іллі Саучука взяв участь голова СУР Микола-Мирослав Петрецький.

Цьогорічний захід, в якому беруть участь понад 100 учнів, організовано у партнерстві з Сучавською повітовою радою, Сучавським шкільним інспекторатом, Чернівецькою районною радою, Педагогічним фаховим коледжем ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Балківецькою восьмирічною школою та Балківецькою селищною радою.

У своїй вступній промові Микола-Мирослав Петрецький наголосив на важливості цієї літньої школи в процесі навчання молоді, висловивши переконання, що інвестування в молодь – це інвестиція у власне майбутнє громади. Він підтвердив, що СУР залишається постійним партнером заходу, завжди підтримуючи освіту як молодих українців з Румунії, так і з України.

Водночас Микола-Мирослав Петрецький наголосив на тому, що вже восьмий рік поспіль український населений пункт Балківці влітку стає справжнім центром освіти українською мовою, об’єднуючи молодих людей з Румунії та України, а також відданих своїй справі вчителів.

Голова СУР також висловив радість з приводу численної присутності молодих українців, одягнених у традиційні костюми, котрі цим самим пропагують українські народні вбрання та надають краси та унікальності заходу.

З цієї нагоди Микола-Мирослав Петрецький повторив тверде зобов’язання підтримувати освіту українською мовою, як від імені Союзу українців Румунії, так і на парламентському рівні, висловивши свою вдячність за плідну співпрацю з партнерськими установами, зокрема церквою, школою та повітовою адміністрацією.

Лише у тісній співпраці ми зможемо побудувати більш процвітаюче майбутнє для нашої молоді, а вона, своєю чергою, може зробити свій внесок у формування кращого суспільства - наголосив голова СУР.

Він також підкреслив важливість цього заходу в контексті збереження та увічнення української мови, культури, традицій та звичаїв, які об’єднують та визначають елементи громади. Водночас голова СУР наголосив на важливій ролі підтримки, яку надає Румунська держава та інституційні партнери, у збереженні ідентичності та цінностей української громади.

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