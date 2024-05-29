В россии утром дрон атаковал армавир, где расположена российская РЛС

Губернатор краснодарского края вениамин кондратьев заявил об атаке БПЛА утром 29 мая. По его словам, российская ПВО сбила беспилотник над армавиром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение кондратьева в Telegram.

Детали

Как утверждает губернатор, российские военные сегодня утром снова якобы предотвратили попытку атаки на территории краснодарского края. Над армавиром российские силы ПВО якобы уничтожили беспилотный летательный аппарат.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сейчас ищут место падения БПЛА, работают специальные службы.

Дополнение

Ранее сообщалось о поражении дроном ГУР МОУ радиолокационной станции семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке глубокий краснодарского края. Она подверглась атаке 23 мая, в результате чего на территории объекта начался пожар.

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Также источники УНН сообщали, что в ночь на 19 мая СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский НПЗ в краснодарском крае рф.

На аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

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