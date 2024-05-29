В рф заявляют о сбитии ночью дрона и 7 снарядов в белгородской области

В минобороны россии уверяют, что противовоздушная оборона уничтожила над белгородской областью дрон и семь снарядов РСЗО "Град" в ночь на 29 мая, передает УНН со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

Детали

В минобороны рф заявляют, что ночью была якобы пресечена попытка атаки с применением беспилотного летательного аппарата и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по объектам на территории россии.

В ведомстве указали, что российская ПВО якобы уничтожила один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" над территорией белгородской области.

Напомним

На славянском нефтеперерабатывающем заводе рф, в результате атаки беспилотников 19 мая была повреждена по меньшей мере одна установка.