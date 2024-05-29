В рф заявляють про збиття вночі дрону та 7 снарядів у бєлгородській області
Київ • УНН
росія стверджує, що збила безпілотник і сім снарядів над бєлгородською областю вночі.
В міноборони росії запевняють, що протиповітряна оборона знищила над бєлгородською областю дрон і сім снарядів РСЗВ "Град" у ніч на 29 травня, передає УНН із посиланням на допис мо рф у Telegram.
Деталі
У міноборони рф заявляють, що вночі було нібито припинено спробу атаки із застосуванням безпілотного літального апарату і реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" по об'єктах на території росії.
У відомстві вказали, що російська ППО буцімто знищила один БПЛА і сім реактивних снарядів РСЗВ "Град" над територією бєлгородської області.
Нагадаємо
На слов’янському нафтопереробному заводі рф, внаслідок атаки безпілотників 19 травня було пошкоджено щонайменше одну установку.