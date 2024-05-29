У росії вранці дрон атакував армавір, де розташована російська РЛС
Київ • УНН
російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник над армавіром у краснодарському краї.
Губернатор краснодарського краю веніамін кондратьєв заявив про атаку БпЛА вранці 29 травня. За його словами, російська ППО збила безпілотник над армавіром. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис кондратьєва у Telegram.
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Як стверджує губернатор, російські військові сьогодні вранці знову буцімто запобігли спробі атаки на території краснодарського краю. Над армавіром російські сили ППО нібито знищили безпілотний літальний апарат.
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає. Наразі шукають місце падіння БПЛА, працюють спеціальні служби.
Доповнення
Раніше повідомлялося про ураження дроном ГУР МОУ радіолокаційної станції сімейства "Воронеж ДМ", розташованої у селищі глибокий краснодарського краю. Вона зазнала атаки 23 травня, внаслідок чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.
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Також джерела УНН повідомляли, що в ніч на 19 травня СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ атакували російський військовий аеродром Кущевська та Слов’янський НПЗ у краснодарському краї рф.
На летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.
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