В россии в тестовом режиме заработал сайт Единого реестра воинского учета, на котором, по замыслу властей, россияне смогут узнать, выписана ли на их имя электронная повестка в военкомат. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл.

На сайте указано, что повестка считается врученной, в частности, через 7 дней с даты внесения в реестр. Также всем россиянам, чьи данные есть в реестре, автоматически ограничивают выезд из страны.

В случае неявки в военкомат в течение 20 суток с даты, указанной для явки, гражданину РФ будет запрещено:

управлять транспортным средством,

регистрировать юридические компании, транспорт и объекты недвижимости,

получать кредиты и тому подобное.

Отмечается, что эти ограничения «временные» и их можно снять в течение суток после явки в военкомат.

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Дополнение

В росСМИ отмечают, что сами электронные повестки могут рассылать с разными целями: уточнить военные документы, отправить военнообязанного к месту прохождения службы, на медицинскую или призывную комиссию.

Также указывают, что главным оператором реестра является Минобороны рф. А над его запуском работали ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба охраны и Минцифры рф.

Сейчас электронные повестки работают в тестовом режиме. Ожидается, что Единый реестр воинского учета должен начать полноценно работать 1 ноября этого года.

Напомним,

По данным британской разведки, россия потеряла более 610 тысяч военных в Украине. Темпы призыва снизились, что заставило увеличить бонусы за контракт, но это дорого стоит бюджету рф.

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