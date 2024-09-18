В росії тестують реєстр електронних повісток
Київ • УНН
У Росії тестують сайт Єдиного реєстру військового обліку з електронними повістками. Система обмежуватиме права громадян, які не з'являться до військкомату, та має запрацювати повноцінно з 1 листопада.
У росії в тестовому режимі запрацював сайт Єдиного реєстру військового обліку, на якому, за задумом влади, росіяни зможуть дізнатися, чи виписано на їхнє ім'я електронний порядок денний у військкомат. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Наразі проводиться перевірка Єдиного реєстру військового обліку в Рязанській області, Сахалінській області, Республіці Марій Ел.
На сайті вказано, що повістка вважається врученою, зокрема, через 7 днів з дати внесення до реєстру. Також усім росіянам, чиї дані є в реєстрі, автоматично обмежують виїзд із країни.
У разі неявки до військкомату протягом 20 діб з дати, зазначеної для явки, громадянину РФ буде заборонено:
- керувати автотранспортом,
- реєструвати юридичні компанії, транспорт і об'єкти нерухомості,
- отримувати кредити тощо.
Зазначається, що ці обмеження "тимчасові" і їх можна зняти протягом доби після явки до військкомату.
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Доповнення
У росЗМІ наголошують, що самі електроні повістки можуть розсилати із різними цілями: уточнити військові документи, відправити військовозобов'язаного до місця проходження служби, на медичну або призовну комісію.
Також вказують, що головним оператором реєстру є Міноборони рф. А над його запуском працювали ФСБ, Служба зовнішньої розвідки, Федеральна служба з технічного та експортного контролю, Федеральна служба охорони і Мінцифри рф.
Наразі електронні повістки працюють у тестовому режимі. Очікується, що Єдиний реєстр військового обліку має розпочати повноцінно працювати 1 листопада цього року.
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