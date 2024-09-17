Британська розвідка назвала ціну війни для росії
Київ • УНН
За даними британської розвідки, росія втратила понад 610 тисяч військових в Україні. Темпи призову знизилися, що змусило збільшити бонуси за контракт, але це дорого коштує бюджету.
Війна в Україні дорого обійшлася росії, особливо в плані військового персоналу. З початку війни росія зазнала понад 610 тисяч втрат (убитими і пораненими), йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.
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У розвідці зазначають, що у 2024 році темпи російського військового призову знизилися порівняно з темпами у 2023 році. Наприкінці 2023 року російські офіційні особи стверджували, що мо росії щодня набирає близько 1600 осіб. Однак цього року, згідно з публічно опублікованими даними, цей показник становить близько тисячу осіб на день. Ці цифри самі по собі, ймовірно, певною мірою завищені, вважають у британській розвідці.
Це призвело до того, що в серпні 2024 року міноборони рф збільшило бонуси за підписання контракту на службу, що стає дедалі дорожчою стратегією набору в армію.
"За оцінками, виплати військовослужбовцям склали близько 8 % федеральних витрат за рік до червня 2024 року. Проте збільшення виплат, імовірно, сприятиме зростанню кількості призовників на частину року, що залишилася", - вважають у британській розвідці.
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