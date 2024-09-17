Британская разведка назвала цену войны для россии

Война в Украине дорого обошлась россии, особенно в плане военного персонала. С начала войны россия понесла более 610 тысяч потерь (убитыми и ранеными), говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

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Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, требует от россии постоянно пополнять силы на передовой за счет новобранцев - говорится в отчете Минобороны Британии.

В разведке отмечают, что в 2024 году темпы российского военного призыва снизились по сравнению с темпами в 2023 году. В конце 2023 года российские официальные лица утверждали, что мо россии ежедневно набирает около 1600 человек. Однако в этом году, согласно публично опубликованным данным, этот показатель составляет около тысячи человек в день. Эти цифры сами по себе, вероятно, в определенной степени завышены, считают в британской разведке.

Это привело к тому, что в августе 2024 года минобороны рф увеличило бонусы за подписание контракта на службу, что становится все более дорогой стратегией набора в армию.

"По оценкам, выплаты военнослужащим составили около 8 % федеральных расходов за год до июня 2024 года. Однако увеличение выплат, вероятно, будет способствовать росту количества призывников на оставшуюся часть года", - считают в британской разведке.

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