Британская разведка назвала цену войны для россии

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  78242 просмотра
Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

  •  102519 просмотра
США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

  •  101424 просмотра
Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

  •  100315 просмотра
ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

  •  59766 просмотра
публикации
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  11343 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  105132 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  179159 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  193963 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  187674 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

  •  17742 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  78242 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

  •  55512 просмотра
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  141429 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  109634 просмотра
Актуальное
Британская разведка назвала цену войны для россии

Британская разведка назвала цену войны для россии

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 09:33  •  18497 просмотра

Read in English

По данным британской разведки, россия потеряла более 610 тысяч военных в Украине. Темпы призыва снизились, что заставило увеличить бонусы за контракт, но это дорого стоит бюджету.

Война в Украине дорого обошлась россии, особенно в плане военного персонала. С начала войны россия понесла более 610 тысяч потерь (убитыми и ранеными), говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, требует от россии постоянно пополнять силы на передовой за счет новобранцев

- говорится в отчете Минобороны Британии.

В разведке отмечают, что в 2024 году темпы российского военного призыва снизились по сравнению с темпами в 2023 году. В конце 2023 года российские официальные лица утверждали, что мо россии ежедневно набирает около 1600 человек. Однако в этом году, согласно публично опубликованным данным, этот показатель составляет около тысячи человек в день. Эти цифры сами по себе, вероятно, в определенной степени завышены, считают в британской разведке.

Это привело к тому, что в августе 2024 года минобороны рф увеличило бонусы за подписание контракта на службу, что становится все более дорогой стратегией набора в армию.

"По оценкам, выплаты военнослужащим составили около 8 % федеральных расходов за год до июня 2024 года. Однако увеличение выплат, вероятно, будет способствовать росту количества призывников на оставшуюся часть года", - считают в британской разведке. 

Ще плюс 1020 окупантів і 2 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога17 сентября 2024, 04:11 • 21341 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаНовости Мира
Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
  •  63460 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Эксклюзив
Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью
  •  62483 просмотра

Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

Эксклюзив
НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
  •  77979 просмотра

НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ
  •  105132 просмотра

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
  •  100758 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
16 сентября 2024, 10:45  •  106814 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
16 сентября 2024, 10:16  •  107366 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
16 сентября 2024, 09:53  •  103719 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
16 сентября 2024, 08:15  •  66546 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
16 сентября 2024, 07:54  •  66515 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Популярные

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

  •  59766 просмотра
Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

  •  100315 просмотра
США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

  •  101424 просмотра
Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

  •  102519 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  78242 просмотра

Публикации

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  11343 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  105132 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  179159 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  193963 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  187674 просмотра

Война

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

  •  11241 просмотра
Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

  •  7902 просмотра
Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

  •  13187 просмотра
Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

  •  14474 просмотра
Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

  •  16526 просмотра

политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

  •  686 просмотра
"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

  •  11241 просмотра
Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

  •  9736 просмотра
Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

  •  17235 просмотра
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

  •  25448 просмотра

Война

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

  •  11241 просмотра
Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

  •  7902 просмотра
Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

  •  13187 просмотра
Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

  •  14474 просмотра
Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

  •  16526 просмотра

политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

  •  686 просмотра
"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

  •  11241 просмотра
Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

  •  9736 просмотра
Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

  •  17235 просмотра
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

  •  25448 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

  •  36625 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  100263 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  112791 просмотра

Экономика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

  •  686 просмотра
Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

  •  9736 просмотра
Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

  •  17235 просмотра
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

  •  25448 просмотра
Под атаки рф за сутки попала энергетическая инфраструктура в 5 областях - Минэнерго

Под атаки рф за сутки попала энергетическая инфраструктура в 5 областях - Минэнерго

  •  21672 просмотра

Киев

ДТП на Столичном шоссе: 14 пострадавших, в том числе и ребенок

ДТП на Столичном шоссе: 14 пострадавших, в том числе и ребенок

  •  0 просмотра
Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора на Киевщине нет, на Сумщине - дальнейшее ухудшение качества воды

Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора на Киевщине нет, на Сумщине - дальнейшее ухудшение качества воды

  •  1512 просмотра
Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes

Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes

  •  5046 просмотра
Тепло, как в начале августа: осень в Киеве установила новый рекорд

Тепло, как в начале августа: осень в Киеве установила новый рекорд

  •  12822 просмотра
В Киеве перекрыт канал сбыта оружия и взрывчатки: изъято "товара" почти на 1,7 млн гривен

В Киеве перекрыт канал сбыта оружия и взрывчатки: изъято "товара" почти на 1,7 млн гривен

  •  13577 просмотра