России, вероятно, придется объявить мобилизацию из-за наступления Украины - Bloomberg

После наступления Украины в курской области рф стало очевидно, что на третий год полномасштабной войны россии не хватает военных. Поэтому кремль, который всеми силами пытается этого избежать, может объявить всеобщую мобилизацию Об этом заявили в Bloomberg, передает УНН.

Детали

Издание указывает, что ВС рф не хватает новобранцев, чтобы покрыть потери на передовой, которые являются самыми высокими с начала вторжения в феврале 2022 года. Об этом журналистам рассказали анонимные источники, близкие к кремлю и минобороны рф.

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Источники допускают, что официально мобилизацию представят, как мероприятие ротации для отдыха войск на передовой. Собеседники добавляют, что приказ о призыве может быть издан уже в конце этого года.

В Bloomberg подчеркивают, что россия держит имеет сотни тысяч военных на линии фронта на востоке и юге Украины, где она сталкивается с растущими потерями. Однако ситуация в курской области рф демонстрирует нехватку оборонных ресурсов.

Отмечается, что в 2022 году президент рф Владимир Путин приказал мобилизовать 300 000 резервистов, что вызвало всплеск беспокойства россиян о войне и бегство из страны миллиона людей.

И теперь, кремль сосредоточился на призывах к патриотизму и выплатах мобилизованным, чтобы попытаться обеспечить 30 000 новых солдат, которые ему нужны ежемесячно только для пополнения рядов.

Спрос военных на рабочую силу уже спровоцировал ускоренную гонку заработной платы в бизнесе, поскольку дефицит рабочей силы усиливается в экономике рф.

К тому же ситуация ухудшается, поскольку бонусные выплаты стремительно растут, чтобы попытаться привлечь все больше мужчин в армию. Все сейчас некоторые регионы ищут субсидий от правительства, чтобы помочь им выполнить приказ Путина о выплатах мобилизованным.

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Путину нужно "около 500 000 человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать истощение и ротацию своих войск, развернутых в Украине. Текущей стратегии вербовки, основанной на выплате добровольцам зарплаты выше рыночной, будет недостаточно. Правительство, вероятно, переключит свое внимание на призывников - сказал российский экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ходе наступательной операции в Курской области РФ. По его словам, украинские силы контролируют около 1000 квадратных километров территории, ситуация под контролем.