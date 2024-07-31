В россии более чем вдвое увеличили выплаты для россиян и иностранцев, которые согласятся на контракт с минобороны рф и отправку на войну в Украину. Соответствующий указ подписал президент рф Владимир Путин. передает УНН.

Детали

Согласно документу, единовременная выплата для тех, кто согласился участвовать в войне против Украины, возрастет до 400 тыс. руб.

До сих пор желающие отправиться в зону боевых действий, а также военные и мобилизованные, подписавшие контракт после 21 сентября 2022 года, получали выплату в 195 тыс. руб. Таким образом, ее размер увеличился более чем вдвое.

Впрочем, на повышенную выплату смогут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. В то же время Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, которые решили отправиться на войну.

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Дополнение

Как пишут росСМИ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 50 российских регионов ввели выплаты за поступление на контрактную службу, чтобы пополнить ряды армии.

В частности, в москве установили "меры социальной поддержки" в размере 1,9 млн руб. для тех, кто отправится на войну в Украину с 23 июля. В Татарстане единовременную выплату повысили на полмиллиона - до 1,5 млн руб. На такие выплаты могут рассчитывать граждане, подписавшие контракт до 31 июля.

Кроме того, региональные власти также начали обещать денежное вознаграждение тем, кто приведет на пункт отбора контрактника. В Татарстане это выплачивают 100 тыс. руб.

Аналогичные "акции" действуют в Якутии, Мордовии, ЯНАО, Архангельской, Калужской, Ивановской, Воронежской и Ярославской областях.

Напомним

Британская разведка считает, что потери россии в мае и июне в среднем за сутки выросли и составили 1262 военнослужащих убитыми и 1163 ранеными. В целом россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 тысяч человек за эти два месяца.