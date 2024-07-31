Киев • УНН
путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты до 400 тыс. руб. для тех, кто согласится воевать в Украине. Выплата выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущей суммой.
В россии более чем вдвое увеличили выплаты для россиян и иностранцев, которые согласятся на контракт с минобороны рф и отправку на войну в Украину. Соответствующий указ подписал президент рф Владимир Путин. передает УНН.
Детали
Согласно документу, единовременная выплата для тех, кто согласился участвовать в войне против Украины, возрастет до 400 тыс. руб.
До сих пор желающие отправиться в зону боевых действий, а также военные и мобилизованные, подписавшие контракт после 21 сентября 2022 года, получали выплату в 195 тыс. руб. Таким образом, ее размер увеличился более чем вдвое.
Впрочем, на повышенную выплату смогут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. В то же время Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, которые решили отправиться на войну.
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Дополнение
Как пишут росСМИ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 50 российских регионов ввели выплаты за поступление на контрактную службу, чтобы пополнить ряды армии.
В частности, в москве установили "меры социальной поддержки" в размере 1,9 млн руб. для тех, кто отправится на войну в Украину с 23 июля. В Татарстане единовременную выплату повысили на полмиллиона - до 1,5 млн руб. На такие выплаты могут рассчитывать граждане, подписавшие контракт до 31 июля.
Кроме того, региональные власти также начали обещать денежное вознаграждение тем, кто приведет на пункт отбора контрактника. В Татарстане это выплачивают 100 тыс. руб.
Аналогичные "акции" действуют в Якутии, Мордовии, ЯНАО, Архангельской, Калужской, Ивановской, Воронежской и Ярославской областях.
Напомним
Британская разведка считает, что потери россии в мае и июне в среднем за сутки выросли и составили 1262 военнослужащих убитыми и 1163 ранеными. В целом россия, вероятно, потеряла (убитыми и ранеными) более 70 тысяч человек за эти два месяца.