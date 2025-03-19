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В россии не исключают, что встреча путина и Трампа может состояться в Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 16916 просмотра

В кремле заявили, что нельзя исключать встречу Трампа и путина в Саудовской Аравии, но конкретики пока нет. Спецпредставитель США ранее заявлял о возможных переговорах.

В россии не исключают, что встреча путина и Трампа может состояться в Саудовской Аравии

Вариант, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина состоится в Саудовской Аравии, исключать нельзя, но пока что конкретики по месту проведения очного саммита нет. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, обсуждались ли варианты места для потенциального саммита и возможен ли вариант Саудовской Аравии, как было озвучено спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом, песков ответил, что "такой вариант исключать нельзя, но конкретики по этому вопросу пока нет".

Дополнение

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявлял, что США и россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия).

Также Виткофф заявлял, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным "скорее всего, состоится".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором владимиром путиным "был очень хорошим и продуктивным".

Павел Башинский

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