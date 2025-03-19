Зустріч Трампа і путіна ймовірна: спецпредставник Білого дому зробив заяву

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у переговорах з Україною та рф щодо припинення вогню у війні росії проти України, заявив, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним "швидше за все, відбудеться". Про це він сказав в ефірі Bloomberg, пише УНН.

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"Ви знаєте, я не можу говорити за них, але я поставив би на те, що це, швидше за все, відбудеться", - сказав Віткофф у відповідь на запитання, чи послідує зустріч Трампа і путіна за угодою про припинення вогню.

На його переконання, припинення вогню між росією та Україною можна досягти "за пару тижнів".

Спецпредставник Трампа про припинення вогню: справа - за технічними командами, думаю, за кілька тижнів досягнемо цього