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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зустріч Трампа і путіна ймовірна: спецпредставник Білого дому зробив заяву

Київ • УНН

 • 15629 перегляди

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що зустріч між Трампом і путіним, ймовірно, відбудеться. Він бере участь у переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Зустріч Трампа і путіна ймовірна: спецпредставник Білого дому зробив заяву

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у переговорах з Україною та рф щодо припинення вогню у війні росії проти України, заявив, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним "швидше за все, відбудеться". Про це він сказав в ефірі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ви знаєте, я не можу говорити за них, але я поставив би на те, що це, швидше за все, відбудеться", - сказав Віткофф у відповідь на запитання, чи послідує зустріч Трампа і путіна за угодою про припинення вогню.

На його переконання, припинення вогню між росією та Україною можна досягти "за пару тижнів".

Спецпредставник Трампа про припинення вогню: справа - за технічними командами, думаю, за кілька тижнів досягнемо цього19.03.25, 15:49 • 12484 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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