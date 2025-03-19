Встреча Трампа и путина вероятна: спецпредставитель Белого дома сделал заявление

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвующий в переговорах с Украиной и рф по прекращению огня в войне россии против Украины, заявил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным "скорее всего, произойдет". Об этом он сказал в эфире Bloomberg, пишет УНН.

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"Вы знаете, я не могу говорить за них, но я бы поставил на то, что это, скорее всего, произойдет", - сказал Уиткофф в ответ на вопрос, последует ли встреча Трампа и путина за соглашением о прекращении огня.

По его убеждению, прекращение огня между россией и Украиной можно достичь "за пару недель".

Спецпредставитель Трампа о прекращении огня: дело - за техническими командами, думаю, через несколько недель достигнем этого