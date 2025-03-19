У росії не виключають, що зустріч путіна і Трампа може відбутися в Саудівській Аравії

Варіант, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна відбудеться в Саудівській Аравії, виключати не можна, але поки що конкретики щодо місця проведення очного саміту немає. Про це заявив прессекретар кремля дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи обговорювали варіанти місця для потенційного саміту і чи можливий варіант Саудівської Аравії, як було озвучено спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом, пєсков відповів, що "такий варіант не можна виключати, але конкретики з цього питання поки що немає".

Доповнення

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявляв, що США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Джидді (Саудівська Аравія).

Також Віткофф заявляв, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним "швидше за все, відбудеться".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним "була дуже доброю і продуктивною".