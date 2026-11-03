В России начали экономить даже на форме силовиков, отказавшись от меха и шерсти
Киев • УНН
Росгвардия РФ планирует убрать меховые шапки, шерстяные куртки и часть головных уборов из норм обеспечения. Изменения должны сократить расходы.
В России решили сократить расходы на обеспечение военнослужащих Росгвардии одеждой. Ведомство предложило отказаться от ряда элементов формы, в частности меховых шапок и шерстяных курток. Соответствующий проект изменений в президентский указ опубликовали на российском портале нормативно-правовых актов, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
В частности, женщинам-военнослужащим больше не планируют выдавать серые и черные меховые шапки. Их заменят обычными утепленными головными уборами.
В морских подразделениях женщин лишат черных шерстяных курток, а офицерам и прапорщикам разрешат выдавать летние белые кители и брюки из любого материала вместо шерсти.
Какие еще элементы формы сократят
Большинство офицеров и прапорщиков Росгвардии также останутся без шерстяных курток с погонами. Кроме того, из списка обязательного обеспечения уберут камуфляжные панамы, береты и зимние полевые фуражки для высших офицеров.
В пояснительной записке эти предметы назвали "малоиспользуемыми". В ведомстве утверждают, что изменения должны улучшить внешний вид военнослужащих и одновременно уменьшить расходы на вещевое обеспечение.
Если президент рф подпишет документ, новые правила вступят в силу в тот же день.
На форме экономит и ФСБ
В начале октября российская ФСБ также предложила сократить нормы выдачи военной формы, объяснив это необходимостью оптимизации бюджетных расходов.
В то же время финансирование силовых структур в России продолжает расти. На статью "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в федеральном бюджете на 2027 год предусмотрено более 4,286 трлн рублей.
В 2028 году эти расходы планируют увеличить до 4,421 трлн рублей, а в 2029 году — до 5,21 трлн рублей.
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