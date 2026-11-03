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У росії почали економити навіть на формі силовиків, відмовившись від хутра та вовни

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Росгвардія рф планує прибрати хутряні шапки, вовняні куртки та частину головних уборів із норм забезпечення. Зміни мають зменшити витрати.

У росії почали економити навіть на формі силовиків, відмовившись від хутра та вовни

У росії вирішили скоротити витрати на забезпечення військовослужбовців Росгвардії одягом. Відомство запропонувало відмовитися від низки елементів форми, зокрема хутряних шапок і вовняних курток. Відповідний проєкт змін до президентського указу опублікували на російському порталі нормативно-правових актів, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Зокрема, жінкам-військовослужбовицям більше не планують видавати сірі та чорні хутряні шапки. Їх замінять звичайними утепленими головними уборами.

У морських підрозділах жінок позбавлять чорних вовняних курток, а офіцерам і прапорщикам дозволять видавати літні білі кітелі та штани з будь-якого матеріалу замість вовни.

Які ще елементи форми скоротять

Більшість офіцерів і прапорщиків Росгвардії також залишаться без вовняних курток із погонами. Крім того, зі списку обов'язкового забезпечення приберуть камуфляжні панами, берети та зимові польові кашкети для вищих офіцерів.

У пояснювальній записці ці предмети назвали "маловикористовуваними". У відомстві стверджують, що зміни мають покращити зовнішній вигляд військовослужбовців і водночас зменшити витрати на речове забезпечення.

Якщо президент рф підпише документ, нові правила набудуть чинності того ж дня.

На формі економить і ФСБ

На початку жовтня російська ФСБ також запропонувала скоротити норми видачі військової форми, пояснивши це необхідністю оптимізації бюджетних витрат.

Водночас фінансування силових структур у росії продовжує зростати. На статтю "Національна безпека та правоохоронна діяльність" у федеральному бюджеті на 2027 рік передбачено понад 4,286 трлн рублів.

У 2028 році ці витрати планують збільшити до 4,421 трлн рублів, а у 2029 році – до 5,21 трлн рублів.

Інфляція стискає попит у росії: доходи зростуть лише на 1% - розвідка01.11.26, 09:53 • 9006 переглядiв

Степан Гафтко

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