В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В холле отеля Dolder в Швейцарии появилась реалистичная скульптура спящего бездомного. Это художественная инсталляция «Путешественник» американского скульптора Дуэйна Хэнсона, вызвавшая споры.

В заголовки немецких СМИ попала художественная инсталляция: в роскошном отеле Dolder, в холле рядом с ресепшн установили фигуру спящего бродяги, поражающую правдоподобностью.

Пишет УНН с ссылкой на Bild и Neue Zürcher Zeitung.

Это все еще искусство или просто безвкусица?

- спрашивает журналист немецкой газеты «Бильд» в своей статье.

Он пришел в отель Dolder и не поверил своим глазам, увидев бездомного мужчину, который спал там. Только подойдя ближе, он понял, что это не живой человек, а манекен.

Это сознательная провокация, гуманный жест или просто неприличное развлечение для людей, у которых есть все, кроме заботы о деньгах?

- спрашивает представитель известного таблоида. 
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Справка

Искусственный бездомный - это фигура "Путешественник" американского скульптора Дуэйна Хэнсона (1925-1996).

Американский художник и скульптор родился в Миннесоте; большую часть своей карьеры провел в Южной Флориде. Дуэйн Хенсон известен своими реалистичными скульптурами людей в натуральную величину. Он работал с различными материалами (полиэфирная смола, стекловолокно, бондо и бронза).

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Фигура "Путешественник" (1988): мужчина дремлет, изнуренно ожидая пересадки на рейс домой. Он обгорел на солнце, с похмелья, в куче дешевого багажа.

Дополнение

Бездомный у стойки регистрации является частью собственной коллекции произведений искусства отеля.

Директор отеля Маркус Гранелли рассказал газете Neue Zürcher Zeitung, что с помощью этой фигуры отель хочет стать "немного более дерзким", чем другие.

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"Одной продажи комнат сегодня уже недостаточно. Мы должны развлекать людей", - заявил он.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

УНН Lite
bildБильд
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