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У розкішному швейцарському готелі встановили фігуру волоцюги

Київ • УНН

 • 109108 перегляди

У холі готелю Dolder у Швейцарії з'явилася реалістична скульптура сплячого безпритульного. Це мистецька інсталяція "Мандрівник" американського скульптора Дуейна Хенсона, що викликала суперечки.

У розкішному швейцарському готелі встановили фігуру волоцюги

У заголовки німецьких ЗМІ потрапила мистецька інсталяція: у розкішному готелі Dolder, у холі поруч із ресепшн встановили фігуру сплячого волоцюги, що вражає правдоподібністю.

Пише УНН із посиланням на Bild і Neue Zürcher Zeitung.

Це все ще мистецтво чи просто несмак?

- запитує журналіст німецької газети “Більд” у своїй статті.

Він завітав у готель Dolder та не повірив своїм очам, побачивши бездомного чоловіка, який спав там. Лише підійшовши ближче, він зрозумів, що це не жива людина, а манекен.

Це свідома провокація, гуманний жест чи просто непристойна розвага для людей, у яких є все, крім турботи про гроші?

- питає представник відомого таблоїду. 

Довідка

Штучний бездомний - це фігура "Мандрівник" американського скульптора Дуейна Хенсона (1925-1996).

Американський художник і скульптор народився в Міннесоті; більшу частину своєї кар'єри провів у Південній Флориді. Дуейн Хенсон відомий своїми реалістичними скульптурами людей у натуральну величину. Він працював з різними матеріалами (поліефірна смола, скловолокно, бондо та бронза).

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Фігура "Мандрівник" (1988): чоловік дрімає, виснажено чекаючи на пересадку на рейс додому. Він обгорів на сонці, з похміллям, у купі дешевого багажу.

Доповнення

Безпритульний біля стійки реєстрації є частиною власної колекції мистецтв готелю.

Директор готелю Маркус Гранеллі розповів газеті Neue Zürcher Zeitung, що за допомогою цієї фігури готель хоче стати "трохи зухвалішим", ніж інші.

"Одного продажу кімнат сьогодні вже недостатньо. Ми повинні розважати людей", - заявив він.

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