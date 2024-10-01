У столичному сквері Героїв-прикордонників відкрили меморіальну скульптуру "Небесний дозор"
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва відкрили меморіальну скульптуру "Небесний дозор" на честь загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону. Меморіал створено в новому сквері Героїв-прикордонників за підтримки меценатів.
У Дарницькому районі столиці, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників відкрили меморіальну скульптуру "Небесний дозор". Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Сьогодні, в День Захисників та Захисниць України, разом з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнекою відкрили у Дарницькому районі столиці, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників, меморіальну скульптуру "Небесний дозор". На знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор". Меморіал та сквер створили за підтримки меценатів
Мер подякував кожному захиснику та захисниці України.
Честь і слава нашим військовим! Вічна памʼять полеглим Героям! Слава Україні та її Героям!
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим01.10.24, 11:46 • 12707 переглядiв
Доповнення
У грудні 2022 року, після низки бойових операцій у Київській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зведений прикордонний загін "ДОЗОР" вибув на Донеччину. Тоді найзапекліші бої йшли за міста Соледар та Бахмут, що палали цілодобово.
8 січня 2023 року в останній свій бій із захисту Батьківщини на сході країни пішов офіцер-прикордонник Юрій Юрчик, щоб захистити своїх рідних, товаришів та побратимів від російських окупантів. Він мужньо керував обороною безпосередньо на вогневих позиціях, де йшли запеклі бої, та разом з побратимами не давав ворогу просунутись вперед і захопити Соледар. Під час одного з масованих ворожих обстрілів зі ствольної артилерії, мінометів та стрілецької зброї Юрій Юрчик дістав осколкові поранення, що були несумісні з життям. В момент загибелі він допомагав тяжкопораненим бійцям суміжного підрозділу Сил оборони України евакуюватися.
Указом Президента України Юрію Юрчику присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" (посмертно).