Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим
Київ • УНН
Президент Зеленський присвоїв звання Героя України 15 військовим, 9 з них посмертно. Також відзначено військові частини почесними відзнаками та присвоєно почесні найменування.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 15 українським військовим, дев’ятьом з них посмертно. Про це УНН повідомляє з посиланням на укази.
Зеленський присвоїв звання Герой України:
- Солдату Сергію Багнюку посмертно
- Старшому лейтенанту Денису Бадіці посмертно
- Молодшому сержанту Владиславу Бомбелі посмертно
- Солдату Андрію Демчику посмертно
- Молодшому сержанту Ігорю Замоцькому посмертно
- Солдату Олександру Свіщу посмертно
- Солдату Артуру Станкусу посмертно
- Підполковнику Юрію Тимусю посмертно
- Старшому солдату Віталію Харченку посмертно
- Сержанту Олександру Кроковцю
- Підполковнику Валентину Маньку
- Солдату Андрію Сергієнку
- Солдату Олександру Федоровському
- Молодшому лейтенантові Дмитру Шеметі
- Капітану Олегу Ширяєву
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Окрім того, своїми указами Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу":
- 38 зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ Збройних Сил України
- 126 окрему бригаду територіальної оборони Військово-Морських Сил України Збройних Сил України
Президент присвоїв 45 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені генерала Мирона Тарнавського" та надалі іменувати її - 45 окрема артилерійська бригада імені генерала Мирона Тарнавського Сухопутних військ Збройних Сил України.
Окремій бригаді підтримки Сил підтримки Збройних Сил України присвоєно почесне найменування "Дністровська" та надалі іменувати її - 808 Дністровська окрема бригада підтримки Сил підтримки Збройних Сил України.
Окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України присвоєно почесне найменування "імені Івана Луценка" та надалі іменувати його - 43 окремий полк зв'язку та радіотехнічного забезпечення імені Івана Луценка Повітряних Сил Збройних Сил України.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України пілоту Андрію Пільщикову з позивним "Джус" посмертно.