Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 15 украинским военным, девяти из них посмертно. Об этом УНН сообщает с ссылкой на указы.

Зеленский присвоил звание Герой Украины:

Солдату Сергею Багнюку посмертно

Старшему лейтенанту Денису Бадике посмертно



Младшему сержанту Владиславу Бомбели посмертно



Солдату Андрею Демчику посмертно



Младшему сержанту Игорю Замоцкому посмертно



Солдату Александру Свищу посмертно



Солдату Артуру Станкусу посмертно



Подполковнику Юрию Тимусю посмертно



Старшему солдату Виталию Харченко посмертно



Сержанту Александру Шаговцу



Подполковнику Валентину Манько



Солдату Андрею Сергиенко



Солдату Александру Федоровскому



Младшему лейтенанту Дмитрию Шеметте



Капитану Олегу Ширяеву



Зеленский в День защитников и защитниц: вы пишете историю на поле боя

Кроме того, своими указами Зеленский отметил почетным знаком отличия «За мужество и отвагу»:

38 зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

126 отдельную бригаду территориальной обороны Военно-Морских Сил Украины Вооруженных Сил Украины



Президент присвоил 45 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование «имени генерала Мирона Тарнавского» и в дальнейшем именовать ее - 45 отдельная артиллерийская бригада имени генерала Мирона Тарнавского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Отдельной бригаде поддержки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Днестровская» и в дальнейшем именовать ее - 808 Днестровская отдельная бригада поддержки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «имени Ивана Луценко» и в дальнейшем именовать его - 43 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения имени Ивана Луценко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины пилоту Андрею Пильщикову с позывным «Джус» посмертно.