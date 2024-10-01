Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным
Киев • УНН
Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 военным, 9 из них посмертно. Также отмечены воинские части почетными знаками отличия и присвоены почетные наименования.
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 15 украинским военным, девяти из них посмертно. Об этом УНН сообщает с ссылкой на указы.
Зеленский присвоил звание Герой Украины:
- Солдату Сергею Багнюку посмертно
- Старшему лейтенанту Денису Бадике посмертно
- Младшему сержанту Владиславу Бомбели посмертно
- Солдату Андрею Демчику посмертно
- Младшему сержанту Игорю Замоцкому посмертно
- Солдату Александру Свищу посмертно
- Солдату Артуру Станкусу посмертно
- Подполковнику Юрию Тимусю посмертно
- Старшему солдату Виталию Харченко посмертно
- Сержанту Александру Шаговцу
- Подполковнику Валентину Манько
- Солдату Андрею Сергиенко
- Солдату Александру Федоровскому
- Младшему лейтенанту Дмитрию Шеметте
- Капитану Олегу Ширяеву
Зеленский в День защитников и защитниц: вы пишете историю на поле боя1 октября 2024, 06:13 • 11794 просмотра
Кроме того, своими указами Зеленский отметил почетным знаком отличия «За мужество и отвагу»:
- 38 зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
- 126 отдельную бригаду территориальной обороны Военно-Морских Сил Украины Вооруженных Сил Украины
Президент присвоил 45 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование «имени генерала Мирона Тарнавского» и в дальнейшем именовать ее - 45 отдельная артиллерийская бригада имени генерала Мирона Тарнавского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Отдельной бригаде поддержки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Днестровская» и в дальнейшем именовать ее - 808 Днестровская отдельная бригада поддержки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «имени Ивана Луценко» и в дальнейшем именовать его - 43 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения имени Ивана Луценко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины пилоту Андрею Пильщикову с позывным «Джус» посмертно.