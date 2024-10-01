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Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 08:46  •  1773 просмотра

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Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 военным, 9 из них посмертно. Также отмечены воинские части почетными знаками отличия и присвоены почетные наименования.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 15 украинским военным, девяти из них посмертно.  Об этом УНН сообщает с ссылкой на указы.

Зеленский присвоил звание Герой Украины:     

  • Солдату Сергею Багнюку посмертно
  • Старшему лейтенанту Денису Бадике посмертно
  • Младшему сержанту Владиславу Бомбели посмертно
  • Солдату Андрею Демчику посмертно
  • Младшему сержанту Игорю Замоцкому посмертно
  • Солдату Александру Свищу посмертно
  • Солдату Артуру Станкусу посмертно
  • Подполковнику Юрию Тимусю посмертно
  • Старшему солдату Виталию Харченко посмертно
  • Сержанту Александру Шаговцу
  • Подполковнику Валентину Манько
  • Солдату Андрею Сергиенко
  • Солдату Александру Федоровскому
  • Младшему лейтенанту Дмитрию Шеметте
  • Капитану Олегу Ширяеву

Зеленский в День защитников и защитниц: вы пишете историю на поле боя1 октября 2024, 06:13 • 11794 просмотра

Кроме того, своими указами Зеленский отметил почетным знаком отличия «За мужество и отвагу»:

  • 38 зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
  • 126 отдельную бригаду территориальной обороны Военно-Морских Сил Украины Вооруженных Сил Украины

Президент присвоил 45 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование «имени генерала Мирона Тарнавского» и в дальнейшем именовать ее - 45 отдельная артиллерийская бригада имени генерала Мирона Тарнавского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Отдельной бригаде поддержки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Днестровская» и в дальнейшем именовать ее - 808 Днестровская отдельная бригада поддержки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «имени Ивана Луценко» и в дальнейшем именовать его - 43 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения имени Ивана Луценко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины пилоту Андрею Пильщикову с позывным «Джус» посмертно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика