Зеленский в День защитников и защитниц: вы пишете историю на поле боя

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины отметил, что украинские военные пишут историю на поле боя и отдают себя, чтобы не отдать Родину. Об этом он сказал во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград, передает УНН.

951 день битвы за государство, 951 день вы пишете историю на поле боя. Отдаете себя, чтобы не отдать Украину. Те, кто был рожден воином, и те, кто им стал, изменил свою собственную жизнь, чтобы наша свобода была неизменной, кто имел другую профессию, но не хотел жить под другим флагом. Кто сказал себе: у меня нет другого выбора, ведь это моя Родина, это моя Украина, поэтому я буду ее защищать - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность каждому военному и каждой военной.

«Спасибо каждому и каждой, гордимся каждым и каждой», - подчеркнул Президент.

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Сегодня, 1 октября, в Украине проходят мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц.