День захисників та захисниць України: вшановуємо бійців на фронті, ветеранів, і пам’ять тих, хто віддав життя у боротьбі з російською агресією

Сьогодні, першого жовтня, в Україні відбуваються заходи з нагоди Дня захисників та захисниць, пише УНН.

День захисників України почали відзначити з 2015 року 14 жовтня. Дата обрана не випадково, адже цього дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня – це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Сьогодні, о дев’ятій годині ранку, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Усіх людей закликають зупинитися та вшанувати в пам'ять усіх загиблих воїнів.

З 8:55 до 9:05 у Києві працівники Національної поліції зупинять рух на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик на перехресті з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Кількість активних військовослужбовців у лавах ЗСУ нині коливається в межах 800 тисяч, ще близько одного мільйона перебувають в резерві.

Кількість жінок у ЗСУ – 67 тисяч, 48 тисяч з них – це безпосередньо військовослужбовиці.

У лютому цього року Володимир Зеленський заявив, що за два роки повномасштабного вторгнення загинула 31 тисяча українських військовослужбовців.

З 1999 року у день Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День Українського козацтва.

Також першого жовтня проводяться заходи з нагоди Дня ветерана. Подія була запроваджена у 2004 році з метою особливого відзначення ветеранів Другої світової війни.

Нині зміст цієї події змінився - 2014 року, коли росія розпочала неоголошену війну проти України, окупувавши Крим та підтримуючи сепаратистів на Донбасі, в Україні з’явилося багато сучасних ветеранів, які захищали нашу державу від російських окупантів.

Нині в Україні нараховується 1,2 мільйони ветеранів російсько-української війни. Експерти вважають, що після завершення війни їх кількість може зрости 4-6 мільйонів осіб.