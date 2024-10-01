День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией
Киев • УНН
В Украине первого октября проходят мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц. В 9:00 состоится общенациональная минута молчания, в Киеве временно остановят движение на Майдане Независимости и Крещатике.
Сегодня, первого октября, в Украине проходят мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц, пишет УНН.
День защитников Украины начали отмечать с 2015 года 14 октября. Дата выбрана не случайно, ведь в этот день отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей украинских казаков. Также 14 октября - это официальный день основания Украинской повстанческой армии.
В 2021 году праздник трансформировался в День защитников и защитниц. А после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь был перенесен на 1 октября.
Сегодня, в девять часов утра, состоится общенациональная минута молчания. Всех людей призывают остановиться и почтить в память всех погибших воинов.
С 8:55 до 9:05 в Киеве сотрудники Национальной полиции остановят движение на Майдане Независимости и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.
Количество активных военнослужащих в рядах ВСУ сейчас колеблется в пределах 800 тысяч, еще около одного миллиона находятся в резерве.
Количество женщин в ВСУ - 67 тысяч, 48 тысяч из них - это непосредственно военнослужащие.
В феврале этого года Владимир Зеленский заявил, что за два года полномасштабного вторжения погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.
С 1999 года в день Покрова Пресвятой Богородицы отмечается День Украинского казачества.
Также первого октября проводятся мероприятия по случаю Дня ветерана. Событие было введено в 2004 году с целью особого празднования ветеранов Второй мировой войны.
Сейчас смысл этого события изменился - в 2014 году, когда россия начала необъявленную войну против Украины, оккупировав Крым и поддерживая сепаратистов на Донбассе, в Украине появилось много современных ветеранов, которые защищали наше государство от российских оккупантов.
Сейчас в Украине насчитывается 1,2 миллиона ветеранов российско-украинской войны. Эксперты считают, что после завершения войны их количество может вырасти 4-6 миллионов человек.