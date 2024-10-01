День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

ukenru
Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
  •  101698 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
  •  105945 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
  •  111074 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Эксклюзив
Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда
  •  113464 просмотра

Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда

Эксклюзив
В столичном метро на рельсы упала женщина
  •  107555 просмотра

В столичном метро на рельсы упала женщина

Эксклюзив
Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября
  •  106079 просмотра

Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября

Эксклюзив
МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение
  •  106298 просмотра

МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение

Эксклюзив
Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе
  •  104174 просмотра

Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
29 сентября 2024, 15:24  •  118004 просмотра

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
29 сентября 2024, 13:31  •  111368 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
День защитников и защитниц Украины: завтра в центре Киева ограничат движение

День защитников и защитниц Украины: завтра в центре Киева ограничат движение

  •  23009 просмотра
США отправят самолеты и несколько тысяч военных на Ближний Восток

США отправят самолеты и несколько тысяч военных на Ближний Восток

  •  16896 просмотра
После того, как европейские банки "ограбили" Иванишвили: мэр Тбилиси заявил, что закрыл свои зарубежные счета

После того, как европейские банки "ограбили" Иванишвили: мэр Тбилиси заявил, что закрыл свои зарубежные счета

  •  16978 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  20899 просмотра
Сибига и Сийярто достигли конструктивного диалога по важнейшим темам - МИД

Сибига и Сийярто достигли конструктивного диалога по важнейшим темам - МИД

  •  19359 просмотра
публикации
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  104789 просмотра
Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

  •  112668 просмотра
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  113419 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  171306 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  164906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  3312 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  24635 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  106793 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  76529 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  118004 просмотра
Актуальное
День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 03:19  •  5038 просмотра

Read in English

В Украине первого октября проходят мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц. В 9:00 состоится общенациональная минута молчания, в Киеве временно остановят движение на Майдане Независимости и Крещатике.

Сегодня, первого октября, в Украине проходят мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц, пишет УНН.

День защитников Украины начали отмечать с 2015 года 14 октября. Дата выбрана не случайно, ведь в этот день отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей украинских казаков. Также 14 октября - это официальный день основания Украинской повстанческой армии.

В 2021 году праздник трансформировался в День защитников и защитниц. А после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь был перенесен на 1 октября.

Сегодня, в девять часов утра, состоится общенациональная минута молчания. Всех людей призывают остановиться и почтить в память всех погибших воинов.

С 8:55 до 9:05 в Киеве сотрудники Национальной полиции остановят движение на Майдане Независимости и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Количество активных военнослужащих в рядах ВСУ сейчас колеблется в пределах 800 тысяч, еще около одного миллиона находятся в резерве.

Количество женщин в ВСУ - 67 тысяч, 48 тысяч из них - это непосредственно военнослужащие.

В феврале этого года Владимир Зеленский заявил, что за два года полномасштабного вторжения погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

С 1999 года в день Покрова Пресвятой Богородицы отмечается День Украинского казачества.

Также первого октября проводятся мероприятия по случаю Дня ветерана. Событие было введено в 2004 году с целью особого празднования ветеранов Второй мировой войны.

Сейчас смысл этого события изменился - в 2014 году, когда россия начала необъявленную войну против Украины, оккупировав Крым и поддерживая сепаратистов на Донбассе, в Украине появилось много современных ветеранов, которые защищали наше государство от российских оккупантов.  

Сейчас в Украине насчитывается 1,2 миллиона ветеранов российско-украинской войны. Эксперты считают, что после завершения войны их количество может вырасти 4-6 миллионов человек.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоВойна
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
krymКрым
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина