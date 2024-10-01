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Зеленський у День захисників та захисниць: ви пишете історію на полі бою

Зеленський у День захисників та захисниць: ви пишете історію на полі бою

Київ • УНН

 • 30421 перегляди

Президент Зеленський у День захисників та захисниць України наголосив на самовідданості військових у боротьбі за Батьківщину. Він подякував кожному захиснику та захисниці за їхню службу та відданість Україні.

Президент Володимир Зеленський у День захисників та захисниць України наголосив, що українські військові пишуть історію на полі бою та віддають себе, аби не віддати Батьківщину. Про це він сказав під час церемонії складання клятви ліцеїста та вручення державних нагород, передає УНН.

951 день битви за державу, 951 день ви пишете історію на полі бою. Віддаєте себе, аби не віддати Україну. Ті, хто був народжений воїном, й ті, хто ним став, змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною, хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі: я не маю іншого вибору, адже це моя Батьківщина, це моя Україна, тож я буду її захищати

- сказав Зеленський.

Він висловив вдячність кожному військовому та кожній військовій.

"Дякую кожному і кожній, пишаємося кожним і кожною", - наголосив Президент.

Доповнення

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відбуваються заходи з нагоди Дня захисників та захисниць.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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