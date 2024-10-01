В столичном сквере Героев-пограничников открыли мемориальную скульптуру «Небесный дозор»

В Дарницком районе столицы, в новосозданном сквере Героев-пограничников открыли мемориальную скульптуру "Небесный дозор". Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Сегодня, в День Защитников и Защитниц Украины, вместе с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнекой открыли в Дарницком районе столицы, в новосозданном сквере Героев-пограничников, мемориальную скульптуру "Небесный дозор". В знак уважения и памяти погибших Героев 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор". Мемориал и сквер создали при поддержке меценатов - написал Кличко.

Мэр поблагодарил каждого защитника и защитницу Украины.

Честь и слава нашим военным! Вечная память павшим Героям! Слава Украине и ее Героям! - подчеркнул Кличко.

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Дополнение

В декабре 2022 года, после ряда боевых операций в Киевской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, сводный пограничный отряд "ДОЗОР" выбыл в Донецкую область. Тогда самые ожесточенные бои шли за города Соледар и Бахмут, которые пылали круглосуточно.

8 января 2023 года в последний свой бой по защите Родины на востоке страны ушел офицер-пограничник Юрий Юрчик, чтобы защитить своих родных, товарищей и побратимов от российских оккупантов. Он мужественно руководил обороной непосредственно на огневых позициях, где шли ожесточенные бои, и вместе с собратьями не давал врагу продвинуться вперед и захватить Соледар. Во время одного из массированных вражеских обстрелов из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия Юрий Юрчик получил осколочные ранения, которые были несовместимы с жизнью. В момент гибели он помогал тяжелораненым бойцам смежного подразделения Сил обороны Украины эвакуироваться.

Указом Президента Украины Юрию Юрчику присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" (посмертно).