В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

В МИДе рф заявили, что якобы Украина начала подготовку нападения на курскую атомную электростанцию. А в Минобороны рф указали, что "с должной серьезностью" оценивают информацию о якобы подготовке к атаке. Об этом сообщает УНН.

В своем заявлении министерство иностранных дел рф призвало "международные организации, особенно ООН и МАГАТЭ, немедленно выступить с осуждением провокационных акций, готовящихся киевским режимом, и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе".

В свою очередь в минобороны россии указали, что "с должной серьезностью оценивают поступающую по независимым каналам информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по курской атомной электростанции".

"Целью этой провокации является обвинение российской федерации в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины", - говорится в заявлении мо рф.

Стоит отметить, что рф не впервые говорит якобы о подготовке атак на АЭС.

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