россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  108280 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  131758 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  124199 просмотра
Правительство уволило образовательного омбудсмена Горбачева - народный депутат

Правительство уволило образовательного омбудсмена Горбачева - народный депутат

  •  98163 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  110849 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  110849 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  111295 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  124199 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  131758 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  168302 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  54314 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  104850 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

  •  82175 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

  •  77903 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

14 августа 2024, 11:55  •  110261 просмотра
Актуальное
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 13:55  •  5426 просмотра

Read in English

Руководитель ЦПД при СНБО сообщил о съемке постановочных роликов россиянами в Курской области. К съемкам привлекают структуры, финансируемые минобороны РФ, в частности театральную студию «Крылья».

россияне уже снимают фейковые ролики о якобы «зверствах» Сил обороны Украины в курской области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как и предупреждали, россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курщине с переодетыми в форму ВСУ людьми

- написал он.

По его словам, к съемкам враг привлекает структуры, финансируемые министерством обороны России. В частности, в роликах участвуют работники театральной студии «Крылья».

Коваленко подчеркнул, что это является традиционной тактикой пропаганды РФ, которую оккупанты применяют также на Харьковщине и временно оккупированных территориях.

Напомним,

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что рф эвакуирует жителей курской область на временно оккупированные территории Запорожской области, чтобы скрыть от россиян правду о ситуации в приграничном регионе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaporozheЗапорожье
kharkivХарьков
Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  3522 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  63459 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  75678 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  86015 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  111295 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  72449 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
14 августа 2024, 12:57  •  112802 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  113110 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  168302 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  103020 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Популярные

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  110849 просмотра
Правительство уволило образовательного омбудсмена Горбачева - народный депутат

Правительство уволило образовательного омбудсмена Горбачева - народный депутат

  •  98163 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  124199 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  131758 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  108280 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  110849 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  111295 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  124199 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  131758 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  168302 просмотра

Война

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  4811 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  8969 просмотра
В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

  •  45191 просмотра
Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

  •  31595 просмотра
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
Эксклюзив

  •  63445 просмотра

политика

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  4811 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  8969 просмотра
Рада планирует рассмотрение евроинтеграционного законопроекта о винограде и продуктах виноградарства

Рада планирует рассмотрение евроинтеграционного законопроекта о винограде и продуктах виноградарства

  •  9600 просмотра
Украина и Индонезия провели политические консультации на уровне замглав МИД: на повестке дня - второй Саммит мира

Украина и Индонезия провели политические консультации на уровне замглав МИД: на повестке дня - второй Саммит мира

  •  11382 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

  •  17963 просмотра

Война

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  4811 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  8969 просмотра
В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

  •  45191 просмотра
Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

  •  31595 просмотра
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
Эксклюзив

  •  63445 просмотра

политика

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  4811 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  8969 просмотра
Рада планирует рассмотрение евроинтеграционного законопроекта о винограде и продуктах виноградарства

Рада планирует рассмотрение евроинтеграционного законопроекта о винограде и продуктах виноградарства

  •  9600 просмотра
Украина и Индонезия провели политические консультации на уровне замглав МИД: на повестке дня - второй Саммит мира

Украина и Индонезия провели политические консультации на уровне замглав МИД: на повестке дня - второй Саммит мира

  •  11382 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

  •  17963 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  19095 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  19310 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  83948 просмотра

Экономика

Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

  •  470 просмотра
Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

  •  35889 просмотра
Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  24126 просмотра
В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

  •  20114 просмотра
Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

  •  21636 просмотра

Киев

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

  •  7124 просмотра
Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

  •  11003 просмотра
Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  24126 просмотра
В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

  •  26161 просмотра
Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  31014 просмотра