россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне уже снимают фейковые ролики о якобы «зверствах» Сил обороны Украины в курской области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как и предупреждали, россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курщине с переодетыми в форму ВСУ людьми - написал он.

По его словам, к съемкам враг привлекает структуры, финансируемые министерством обороны России. В частности, в роликах участвуют работники театральной студии «Крылья».

Коваленко подчеркнул, что это является традиционной тактикой пропаганды РФ, которую оккупанты применяют также на Харьковщине и временно оккупированных территориях.

Напомним,

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что рф эвакуирует жителей курской область на временно оккупированные территории Запорожской области, чтобы скрыть от россиян правду о ситуации в приграничном регионе.