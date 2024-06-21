Согласно заявлениям президента владимира путина, россия готова обсуждать вопросы безопасности в Евразии с НАТО и другими международными организациями.
Согласно информации росСМИ, в кремле заявили о готовности обсуждать жизненно важные вопросы безопасности в Евразии; президент рф владимир путин упомянул международные объединения и страны НАТО. Пишет УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Детали
Глава кремля владимир путин заявил, что рф готова обсуждать тему равной и неделимой безопасности в Евразии со всеми сторонами, в то числе со странами Европейского союза и НАТО.
Согласно информации СМИ, он упомянул на встрече с выпускниками военных вузов "широкое международное обсуждение ключевых, жизненно важных вопросов". При этом указывались представители Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, а также европейские государства, представители НАТО.
Напомним
Президент рф владимир путин опроверг информацию о том, что россия просила военную поддержку у Северной Кореи в войне против Украины.