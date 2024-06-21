Согласно информации росСМИ, в кремле заявили о готовности обсуждать жизненно важные вопросы безопасности в Евразии; президент рф владимир путин упомянул международные объединения и страны НАТО. Пишет УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Детали

Глава кремля владимир путин заявил, что рф готова обсуждать тему равной и неделимой безопасности в Евразии со всеми сторонами, в то числе со странами Европейского союза и НАТО.

Согласно информации СМИ, он упомянул на встрече с выпускниками военных вузов "широкое международное обсуждение ключевых, жизненно важных вопросов". При этом указывались представители Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, а также европейские государства, представители НАТО.

Напомним

Президент рф владимир путин опроверг информацию о том, что россия просила военную поддержку у Северной Кореи в войне против Украины.