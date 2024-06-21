У рф готові говорити з НАТО про безпеку в Євразії - ЗМІ
Київ • УНН
Згідно із заявами президента володимира путіна, росія готова обговорювати питання безпеки в Євразії з НАТО та іншими міжнародними організаціями.
Згідно з інформацією росЗМІ, в кремлі заявили про готовність обговорювати життєво важливі питання безпеки в Євразії; президент рф володимир путін згадав міжнародні об'єднання і країни НАТО. Пише УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.
Деталі
Глава кремля володимир путін заявив, що рф готова обговорювати тему рівної і неподільної безпеки в Євразії з усіма сторонами, в той числі з країнами Європейського Союзу і НАТО.
Згідно з інформацією ЗМІ, він згадав на зустрічі з випускниками військових вузів "широке міжнародне обговорення ключових, життєво важливих питань". При цьому вказувалися представники Шанхайської організації співробітництва, БРІКС, а також європейські держави, представники НАТО.
Нагадаємо
Президент рф володимир путін спростував інформацію про те, що росія просила військову підтримку у Північної Кореї у війні проти України.