Киев • УНН
В результате авиаударов РФ по Курахово и Мирнограду ранены 5 гражданских, включая 11-летнюю девочку. Оккупанты применили управляемые авиабомбы, повредив жилые дома и инфраструктуру.
Армия рф нанесла ряд ударов, вероятно применив «КАБ-250» и «ФАБ-500», - по городам Курахово и Мирноград Донецкой области. 5 человек получили телесные повреждения. Среди них - 11-летняя девочка.
Пишет УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
В результате авиационных атак на Курахово и Мирноград ранены 5 гражданских, в том числе 11-летний ребенок
По данным прокуроров, 27 июля 2024 года оккупанты нанесли 3 авиаудара по г. Курахово управляемыми авиабомбами.
Вероятно, «КАБ-250» по центральной части города.
Известно, что телесные повреждения получили 4 гражданских.
Три женщины в возрасте 19, 40, 58 лет и 50-летний мужчина доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями.
На Сумщині через обстріл рф травмовано 10 людей, з яких шестеро дітей27 июля 2024, 11:42 • 26641 просмотр
Также армия россии ударила по городу Мирноград, предварительно, применив «ФАБ-500» с УМПК.
Ранена 11-летняя девочка, которая находилась во дворе частного домовладения. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана предплечья. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобиль и трансформаторная подстанция.
Напомним,
УНН сообщал, что враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Днепропетровской областях. В Донецкой области обстреляли шахту, где под землей оказались 86 шахтеров. Графики отключений будут действовать с 17:00 до 23:00.