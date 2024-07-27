Армия рф нанесла ряд ударов, вероятно применив «КАБ-250» и «ФАБ-500», - по городам Курахово и Мирноград Донецкой области. 5 человек получили телесные повреждения. Среди них - 11-летняя девочка.

Пишет УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

В результате авиационных атак на Курахово и Мирноград ранены 5 гражданских, в том числе 11-летний ребенок - информирует ведомство.

По данным прокуроров, 27 июля 2024 года оккупанты нанесли 3 авиаудара по г. Курахово управляемыми авиабомбами.

Вероятно, «КАБ-250» по центральной части города. - отмечают в Донецкой областной прокуратуре.

Известно, что телесные повреждения получили 4 гражданских.

Три женщины в возрасте 19, 40, 58 лет и 50-летний мужчина доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями. - говорится в заметке областной прокуратуры.

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Также армия россии ударила по городу Мирноград, предварительно, применив «ФАБ-500» с УМПК.

Ранена 11-летняя девочка, которая находилась во дворе частного домовладения. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана предплечья. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобиль и трансформаторная подстанция. - передает ведомство.

Напомним,

УНН сообщал, что враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Днепропетровской областях. В Донецкой области обстреляли шахту, где под землей оказались 86 шахтеров. Графики отключений будут действовать с 17:00 до 23:00.