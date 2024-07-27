Киев • УНН
Российские войска обстреляли Глуховскую громаду Сумской области из РСЗО. В результате атаки ранены 10 человек, среди которых 6 детей, двое пострадавших в тяжелом состоянии.
Сегодня, 27 июля, российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня Глуховскую общину Сумской области. В результате вражеской атаки, по предварительной информации 10 человек получили ранения, из которых 6 - дети. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Сегодня, 27 июля враг, применив реактивные системы залпового огня, обстрелял Глуховскую громаду. Зафиксировано 12 взрывов. В результате обстрела, предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 - дети. Одна женщина и ребенок - в тяжелом состоянии
Как отмечается, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте прилетов работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
Армія рф вдарила по центру Глухова на Сумщині: є поранені та руйнування 27 июля 2024, 11:17 • 28308 просмотров