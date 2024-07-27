Сегодня днем российские войска обстреляли центр Глухова Сумской области, в результате чего есть пострадавшие, среди которых есть и в тяжелом состоянии. Об этом сообщила председатель общины Надежда Вайло, передает УНН со ссылкой на «Суспільне Суми».

Детали

Председатель общины сообщила Общественному, что есть раненые люди и разрушения инфраструктуры.

Информации о погибших в Глухове пока нет, впрочем есть люди в тяжелом состоянии.

Дополнение

российские войска ночью и утром 27 июля совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов