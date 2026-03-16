В результате обстрелов Днепропетровщины погибли два человека, еще 8 ранены
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Синельниковский район, разрушив 10 домов и школу. Погибли два человека, восемь получили ранения, среди которых трое подростков.
В результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли два человека. Восемь – получили ранения, среди них трое детей. Об атаке сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
Оккупанты атаковали Зайцевскую общину Синельниковского района.
Повреждена школа, разрушены 10 частных домов. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших.
Трое раненых госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Остальные будут лечиться амбулаторно. Среди них девушки 8 и 17 лет и 17-летний парень.
