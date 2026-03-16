Унаслідок обстрілів Дніпровщини загинуло дві людини, ще 8 поранені
Київ • УНН
Окупанти атакували Синельниківський район, зруйнувавши 10 будинків та школу. Загинуло двоє осіб, вісім отримали поранення, серед яких троє підлітків.
Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинуло двоє людей. Восьмеро – дістали поранень, серед них троє дітей. Про атаку повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
Деталі
Окупанти атакували Зайцівську громаду Синельниківського району.
Пошкоджена школа, зруйновані 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих.
Троє поранених госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Решта лікуватиметься амбулаторно. З-поміж них дівчата 8 та 17 років і 17-річний хлопець.
