В результате комбинированной атаки рф по Чугуеву травмированы трое мирных жителей

Войска рф нанесли комбинированную атаку по Чугуеву на Харьковщине, в результате чего травмированы трое мирных жителей. Об этом сообщает Харьковская прокуратура, пишет УНН.

По данным следствия, 3 мая около 11:30 вс рф обстреляли г. Чугуев. Повреждено здание железнодорожного вокзала, многоквартирный дом и автомобили. Получили ранения трое мирных жителей: двое мужчин в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу, - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, враг совершил комбинированную атаку по городу: двумя ракетами типа С-300 и двумя ракетами системы "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

Как ранее писал УНН, российские войска в полдень нанесли удар, предварительно, кассетными боеприпасами по Чугуеву на Харьковщине. Также оккупанты нанесли удар по Волчанску.