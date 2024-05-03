Окупанти, попередньо, касетними боєприпасами вдарили по Чугуєву в районі залізничного вокзалу - ОВА

ukenru
19:41 • 23811 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 71433 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 101544 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 105230 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 214081 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 150935 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 142372 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131124 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121267 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112704 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
66 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 141648 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 115779 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 121357 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 127511 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 102956 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 214107 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 374930 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 434520 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 443407 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 353245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 101525 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 121329 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 115754 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 95711 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106065 перегляди
Актуальне
Окупанти, попередньо, касетними боєприпасами вдарили по Чугуєву в районі залізничного вокзалу - ОВА

Окупанти, попередньо, касетними боєприпасами вдарили по Чугуєву в районі залізничного вокзалу - ОВА

Київ • УНН

 • 15826 перегляди

Російські війська завдали удару касетними боєприпасами по Чугуєву в Харківській області, а також обстріляли Вовчанськ, пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Російські війська опівдні завдали удару, попередньо, касетними боєприпасами по Чугуєву на Харківщині. Також окупанти завдали удару по Вовчанську. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Якщо говорити про найсвіжішу інформацію, то нещодавно був обстріляний Чугуїв, попередньо, касетними боєприпасами в районі залізничного вокзалу, а також було обстріляно місто Вовчанськ", - сказав Семенуха.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удар по Чугуєву було завдано о 12:08.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Триває ліквідація наслідків профільними службами", - уточнив Синєгубов.

Нагадаємо

У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені, ворог цілив зокрема по фермерському господарстві. По Харкову ворожих ударів не фіксували.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
chuhuivЧугуїв
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47