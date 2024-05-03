Окупанти, попередньо, касетними боєприпасами вдарили по Чугуєву в районі залізничного вокзалу - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали удару касетними боєприпасами по Чугуєву в Харківській області, а також обстріляли Вовчанськ, пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Російські війська опівдні завдали удару, попередньо, касетними боєприпасами по Чугуєву на Харківщині. Також окупанти завдали удару по Вовчанську. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха, передає кореспондент УНН.
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"Якщо говорити про найсвіжішу інформацію, то нещодавно був обстріляний Чугуїв, попередньо, касетними боєприпасами в районі залізничного вокзалу, а також було обстріляно місто Вовчанськ", - сказав Семенуха.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удар по Чугуєву було завдано о 12:08.
"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Триває ліквідація наслідків профільними службами", - уточнив Синєгубов.
Нагадаємо
У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені, ворог цілив зокрема по фермерському господарстві. По Харкову ворожих ударів не фіксували.