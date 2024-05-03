Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

Российские войска в полдень нанесли удар, предварительно, кассетными боеприпасами по Чугуеву в Харьковской области. Также оккупанты нанесли удар по Волчанску. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха, передает корреспондент УНН.

Детали

"Если говорить о самой свежей информации, то недавно был обстрелян Чугуев, предварительно, кассетными боеприпасами в районе железнодорожного вокзала, а также был обстрелян город Волчанск", - сказал Семенуха.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что удар по Чугуеву был нанесен в 12:08.

"Повреждена гражданская инфраструктура. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Продолжается ликвидация последствий профильными службами", - уточнил Синегубов.

Напомним

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые, враг целился в частности по фермерскому хозяйству. По Харькову вражеских ударов не фиксировали.