Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  120481 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  121018 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  123033 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  115240 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107786 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126307 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125062 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119365 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115156 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101983 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

Российские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Чугуеву в Харьковской области, а также обстреляли Волчанск, повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  6390 просмотра
Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

На проспекте Николая Бажана от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади затруднено движение транспорта из-за ДТП, полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия.

Киев •   •  7797 просмотра
В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

Россия понесла огромные военные потери: по французским оценкам, в войне, которая продолжается против Украины, погибло около 150 000 солдат, а всего пострадало 500 000 человек.

Война •   •  10811 просмотра
Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрии придется еще больше увеличить расходы на оборону, если война в соседней Украине продолжится до 2025 года, что приведет к сокращению средств, доступных для других расходов.

политика •   •  8740 просмотра
Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

В Луганской области враг активен на каждом из трех участков фронта, на оккупированных территориях проверяют постановку на воинский учет - ОВА

В Луганской области враг остается активным на каждом из трех участков фронта, пытаясь штурмовать несколько населенных пунктов, в то время как силы обороны отражают российское вторжение, а на оккупированных территориях проводятся проверки по воинскому учету и призыву на срочную службу.

Война •   •  8421 просмотра
В Луганской области враг активен на каждом из трех участков фронта, на оккупированных территориях проверяют постановку на воинский учет - ОВА

Великобритания начала переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с Украиной о заключении 100-летнего соглашения о партнерстве с целью развития прочных связей в сферах торговли, безопасности, обороны, науки, технологий, образования и культуры, сигнализируя о приверженности Великобритании тесному и длительному сотрудничеству с Украиной на десятилетия вперед.

политика •   •  8047 просмотра
Великобритания начала переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве

Удары рф по Одессе: 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 - в тяжелом состоянии

В результате недавних российских атак на Одессу с 29 июня по 1 июля 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 из них в тяжелом состоянии, в том числе 4-летняя девочка.

Война •   •  7582 просмотра
Удары рф по Одессе: 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 - в тяжелом состоянии

В Донецкой и еще в 4 областях завершают возведение фортификаций: Минобороны показало видео

Министерство обороны Украины сообщает, что строительство оборонительных укреплений приближается к завершению в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Война •   •  8566 просмотра
В Донецкой и еще в 4 областях завершают возведение фортификаций: Минобороны показало видео

Италия до саммита G7 объявит о новом пакете помощи Украине, в который войдет SAMP/T - СМИ

Италия объявит о новом пакете военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T, перед саммитом G7.

Война •   •  10005 просмотра
Италия до саммита G7 объявит о новом пакете помощи Украине, в который войдет SAMP/T - СМИ

Google собирает заявки от украинских стартапов на финансирование из Фонда поддержки в 10 млн долларов

Google принимает заявки от украинских стартапов на финансирование из нового Фонда поддержки размером 10 млн долларов для развития их бизнеса, восстановления деятельности, пострадавшей от войны, или создания новых продуктов.

Экономика •   •  8718 просмотра
Google собирает заявки от украинских стартапов на финансирование из Фонда поддержки в 10 млн долларов