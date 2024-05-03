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Внаслідок комбінованої атаки рф по Чугуєву травмовано трьох мирних жителів

Внаслідок комбінованої атаки рф по Чугуєву травмовано трьох мирних жителів

Київ • УНН

 • 22003 перегляди

Троє цивільних отримали поранення в результаті комбінованої атаки російських військ на Чугуїв у Харківській області із застосуванням ракет С-300 і ракет "Торнадо-С" з касетними боєприпасами.

Війська рф завдали комбінованої атаки по Чугуєву на Харківщин, внаслідок чого травмовано трьох мирних жителів. Про це повідомляє Харківська прокуратура, пише УНН.

За даними слідства, 3 травня близько 11:30 зс рф обстріляли м. Чугуїв. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі. Отримали поранення троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік. Постраждалі доставлені до лікарні,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи "Торнадо-С" з касетними бойовими елементами.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, російські війська опівдні завдали удару, попередньо, касетними боєприпасами по Чугуєву на Харківщині. Також окупанти завдали удару по Вовчанську.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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